4 tineri au murit şi una este rănită după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, sâmbătă, într-o prăpastie din comuna argeșeană Albeştii de Muscel.

„Am fost solicitaţi să intervenim în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, în cazul unui vehicul răsturnat, existând posibilitatea existenţei unor victime multiple. De urgenţă, către locul indicat colegii noştri au început deplasarea cu mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceştia fiind preluaţi de vehicule de teren”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, citat de Agerpres.

„Cea de a cincea victimă este conştientă, de sex masculin, în vârstă de aproximativ 23 de ani, asistată de echipajele medicale. Pentru preluarea acesteia a fost solicitat elicopterul SMURD”, a adăugat ISU Argeş.

La fața locului a fost mobilizată o echipă mixtă de salvare, formată din pompieri, poliţişti şi salvamontişti.