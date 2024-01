România a înregistrat un nou record la capitolul ger. Vorbim, practic, despre cea mai friguroasă noapte din acest an, cu -24 de grade Celsius înregistrate la Întorsura Buzăului, în județul Covasna. Cu o zi înainte, în aceeași zonă mercurul a scăzut în termometre până la – 22,9 de grade Celsius.

La Întorsura Buzăului a fost, marți dimineață, mai frig decât în nordul Scandinaviei, minima fiind de -24 C. Sunt cele mai mici temperaturi măsurate în țara noastră, în acest an, și doar la Omu au mai fost temperaturi de sub -20 C, relatează HotNews.ro.

Aceste valori sunt departe de recordurile orașului din Covasna, acolo unde, în ianuarie 1985, au fost – 35,5 C, iar în ianuarie 2015 au fost -34,7 C. În prima lună a anului 1963, temperaturile au scăzut până la -35,2 C.

Cel mai cald a fost, marți dimineață, pe litoral, unde temperaturile au fost cu 26 de grade mai mari, arată datele ANM. Vremea se va încălzi spre finalul săptămânii, când vor fi maxime de peste 10 C la prânz.