România a înregistrat în 2024 cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice, temperatura medie anuală fiind de 12,99 grade Celsius, cu o abatere de 2,7 grade față de media perioadei 1991 – 2020, arată datele Administrației Naționale de Meterologie.

Anul trecut a fost cel mai cald an înregistrat și la nivel global, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, dar și primul an în care temperatura medie globală a depășit cu 1,5 grade Celsius nivelul preindustrial.

„Aceste recorduri pe care le-au anunţat colegii mei de la ANM nu fac decât să ne îngrijoreze şi să sublinieze ceea ce ştiam: este o eră în care efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai periculoase. Asta pentru că aduc din ce în ce mai des fenomene meteo extreme: secete, inundaţii, furtuni puternice, incendii de vegetaţie şi aşa mai departe. Aşadar, trebuie să regândim cum abordăm lucrurile.

Este crucial să venim cu măsuri care combat aceste efecte ale schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, să venim cu tehnologii inovatoare, să avem un management adaptat acestei situaţii în ceea ce priveşte apa, deşeurile, împăduririle. Să avem o altă abordare în ceea ce priveşte exploatarea resurselor naturale. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că schimbările climatice ne afectează pe fiecare dintre noi şi trebuie să acţionăm acum!”, a subliniat, în comunicatul citat, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

Raportul ANM relevă, totodată, că 2012-2024 reprezintă cea mai călduroasă perioadă de 13 ani consecutivi în care abaterile termice anuale sunt pozitive (de la 0.24 grade Celsius, în 2021, până la 2,716 grade Celsius, în 2024), primii cinci ani cei mai călduroşi din intervalul 1900-2024 fiind 2024, 2023, 2019, 2020 şi 2022.

De asemenea, anul 2024 a înregistrat, în zece luni, abateri termice lunare pozitive, cele mai mari, în ordine descrescătoare fiind luna februarie cu +7 grade Celsius, urmată de iunie (+3,7 grade Celsius), iulie (+3,5 grade Ceslius), martie (+3,4 grade Celsius), august (+3,2 grade Celsius), aprilie (+3,1 grade Celsius), decembrie (+2,7 grade Celsius), septembrie (+2,3 grade Celsius), ianuarie (+1,9 grade Celsius) şi octombrie (+0,9 grade Celsius).

Cea mai călduroasă iarnă

Totodată, februarie 2024 a înregistrat cea mai mare temperatură medie lunară, cu o abatere termică lunară de plus 7 grade Celsius, aceasta fiind cea mai mare abatere termică atât pentru luna februarie, dar şi comparativ cu celelalte luni ale anului în ţara noastră.

În ceea ce priveşte recordurile termice ale anului 2024 în România, iarna 2023-2024 a fost cea mai caldă iarnă din intervalul 1900-2024, temperatura medie fiind de 3,66 grade Celsius, iar abaterea de +3,85 grade Celsius, comparativ cu media intervalului 1991-2020.

Vara anului trecut a fost cea mai caldă vară din intervalul 1900-2024, cu o temperatură medie de 22,8 grade Celsius şi o abatere termică de plus 3,5 grade Celsius, faţă de media intervalului 1991-2020, lunile iunie, iulie şi august fiind cele mai călduroase luni de vară din istorie şi cu abateri termice de plus 3,2 grade Celsius în august 2024, plus 3,5 grade Celsius în iulie şi de plus 3,7 grade Celsius în iunie 2024, faţă de normalul termic al acestor luni.

În acelaşi timp, în vara 2024 a fost emis cel mai timpuriu Cod roşu de caniculă, în zilele de 22-23 iunie, iar în lunile iulie şi august, Cod roşu pentru cele mai lungi intervale de zile consecutive cu val de căldură persistent, intens şi extins, respectiv şase zile consecutive, în perioadele 13-18 iulie şi 15-20 august.