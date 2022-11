S-au împlinit 14 ani de la momentul în care subteranul minei Petrila era zguduit de două explozii, la circa 900 de metri adâncime. 13 mineri și-au pierdut viața și alți 15 au fost grav răniți, conform gddhd.ro

Unul dintre minerii supraviețuitori ai tragediei de la Petrila a venit să-și comemoreze colegii. A scăpat ca prin minune din deflagrație, însă săptămâni întregi a luptat pentru viață pe un pat de spital.

”Nu am mai reușit să ieșim toți la suprafață, doar o parte dintre noi, care ne-am zbătut între viață și moarte, ceilalți din păcate au decedat. Am avut arsuri pe 40 la sută din suprafața corpului. Am fost la București, intubat, în comă. Trei săptămâni am fost în comă. După 14 ani e greu, foarte greu. În fiecare an pur și simplu reluăm momentele. E greu”, a declarat Nicolae Alecsa, miner, pentru gddhd.ro

La monumentul dedicat minerilor din curtea fostei mine Petrila, conducerea primăriei a depus o coroană de flori și a aprins o candelă.

